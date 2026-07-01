Монголия ожидает продвижения по "Силе Сибири — 2" в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» в рамках Восточного экономического форума в начале сентября.

Россия и Китай в настоящее время согласовывают технические детали проекта, включая сроки реализации, объемы поставок газа и ценообразование.

Монголия уже завершила все необходимые процедуры и готова к участию в проекте.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири — 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября, заявил РИА Новости торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл.

"Я думаю, что в этом году во время ВЭФ во Владивостоке (с 1 по 4 сентября - ред.) будет продвижение", - сказал он, подтверждая возможность заключения соглашения по строительству газопровода.

Как уточнил торгпред, в настоящее время Россия и Китай согласовывают технические детали, включая сроки реализации проекта, объемы поставок газа и ценообразование. В свою очередь, Монголия уже завершила все необходимые процедуры, подчеркнул он.

"Монголия уже приняла все зависящие от нее решения на правительственном, парламентском, президентском уровнях. Все технические документы, документация, ТО - все это сделано", - отметил Нинж Дэмбэрэл.

Как отметил дипломат, земельные участки для газопровода выделены, маршруты согласованы, стандартизация проведена, технико-экономическое обоснование сделано и все учредительные документы подписаны.

"Сила Сибири — 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".