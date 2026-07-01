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Монголия ожидает продвижения по "Силе Сибири — 2" в сентябре - РИА Новости, 01.07.2026
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06:35 01.07.2026 (обновлено: 07:26 01.07.2026)
Монголия ожидает продвижения по "Силе Сибири — 2" в сентябре

Монголия ожидает продвижения переговоров по "Силе Сибири — 2" на ВЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» в рамках Восточного экономического форума в начале сентября.
  • Россия и Китай в настоящее время согласовывают технические детали проекта, включая сроки реализации, объемы поставок газа и ценообразование.
  • Монголия уже завершила все необходимые процедуры и готова к участию в проекте.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири — 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября, заявил РИА Новости торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл.
"Я думаю, что в этом году во время ВЭФ во Владивостоке (с 1 по 4 сентября - ред.) будет продвижение", - сказал он, подтверждая возможность заключения соглашения по строительству газопровода.
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Как уточнил торгпред, в настоящее время Россия и Китай согласовывают технические детали, включая сроки реализации проекта, объемы поставок газа и ценообразование. В свою очередь, Монголия уже завершила все необходимые процедуры, подчеркнул он.
"Монголия уже приняла все зависящие от нее решения на правительственном, парламентском, президентском уровнях. Все технические документы, документация, ТО - все это сделано", - отметил Нинж Дэмбэрэл.
Как отметил дипломат, земельные участки для газопровода выделены, маршруты согласованы, стандартизация проведена, технико-экономическое обоснование сделано и все учредительные документы подписаны.
"Сила Сибири — 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2026 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что прогресс по "Силе Сибири — 2" есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренностей.
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ЭкономикаМонголияРоссияКитайАлексей МиллерВладимир ПутинДмитрий ПесковГазпромСила Сибири — 2
 
 
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