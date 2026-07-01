СМИ назвали имя спутницы Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате взрыва в Монако пострадала 46-летняя спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, СМИ утверждают, что это была Анна Насобина.
- Насобина потеряла одну ногу и ступню на второй, сейчас она находится в критическом состоянии.
- Тринадцатилетний сын предпринимателя получил ожоги по всему телу, следователям удалось поговорить с ним.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Имя спутницы украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшей в результате взрыва в Монако, — Анна Насобина, утверждает газета Nice Matin со ссылкой на информированные источники.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Ермолаев, представляющее его интересы агентство подтвердило это. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт.
Как отмечает издание, именно 46-летняя Насобина получила наиболее тяжелые травмы при взрыве: она потеряла ногу и ступню второй ноги. Уточняется, что женщина остается в критическом состоянии.
Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу. Издание сообщает, что следователям удалось поговорить с ним. При этом сам Ермолаев и его спутница, как утверждается, пока не в состоянии давать показания.
Официально имена пострадавших в результате взрыва не разглашались.