СМИ назвали имя спутницы Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако

Как отмечает издание, именно 46-летняя Насобина получила наиболее тяжелые травмы при взрыве: она потеряла ногу и ступню второй ноги. Уточняется, что женщина остается в критическом состоянии.

Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу. Издание сообщает, что следователям удалось поговорить с ним. При этом сам Ермолаев и его спутница, как утверждается, пока не в состоянии давать показания.