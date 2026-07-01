Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

В Монако задержали подозреваемого по делу о покушении на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Позже подозреваемый был отпущен на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщает телеканал Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщает телеканал Monaco Info

« "Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки", — заявили в прокуратуре.

Как уточняется, позже подозреваемого отпустили на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

Следователи также допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате теракта.

Взрыв возле жилого дома на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла прогремел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По сообщению BFMTV, один из сыновей Ермолаева проходил по делу об организации крупной сети мошеннических кол-центров.

Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.

Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.