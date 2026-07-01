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В Монако задержали подозреваемого по делу о покушении на Ермолаева - РИА Новости, 01.07.2026
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19:47 01.07.2026 (обновлено: 23:18 01.07.2026)
В Монако задержали подозреваемого по делу о покушении на Ермолаева

В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
  • Позже подозреваемый был отпущен на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщает телеканал Monaco Info.
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"Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки", — заявили в прокуратуре.
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Как уточняется, позже подозреваемого отпустили на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.
Следователи также допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате теракта.
Взрыв возле жилого дома на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла прогремел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По сообщению BFMTV, один из сыновей Ермолаева проходил по делу об организации крупной сети мошеннических кол-центров.
Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.
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Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
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