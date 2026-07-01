СМИ: пострадавшая при взрыве в Монако находится в критическом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
- Спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве, все еще находится в критическом состоянии.
- Местные следователи считают, что взрыв мог быть организован СБУ, возможно, как «предупреждение» для бизнесмена.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Женщина, пострадавшая в Монако при взрыве, за которым может стоять СБУ, все еще находится в критическом состоянии, передает в среду телеканал BFMTV.
Ранее газета Figaro сообщала, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил при взрыве очень сильные ранения ног, а его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило волной на 20 метров, он получил ожоги по всему телу.
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"Жизнь спутницы украинского олигарха… все еще находится под угрозой по состоянию на среду, 1 июля", - говорится в материале.
Отмечается, что мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство, до сих пор находится в розыске.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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