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СМИ: пострадавшая при взрыве в Монако находится в критическом состоянии - РИА Новости, 01.07.2026
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11:14 01.07.2026
СМИ: пострадавшая при взрыве в Монако находится в критическом состоянии

BFMTV: пострадавшая при взрыве в Монако еще находится в критическом состоянии

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
  • Спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве, все еще находится в критическом состоянии.
  • Местные следователи считают, что взрыв мог быть организован СБУ, возможно, как «предупреждение» для бизнесмена.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Женщина, пострадавшая в Монако при взрыве, за которым может стоять СБУ, все еще находится в критическом состоянии, передает в среду телеканал BFMTV.
Ранее газета Figaro сообщала, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил при взрыве очень сильные ранения ног, а его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило волной на 20 метров, он получил ожоги по всему телу.
«
"Жизнь спутницы украинского олигарха… все еще находится под угрозой по состоянию на среду, 1 июля", - говорится в материале.
Отмечается, что мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство, до сих пор находится в розыске.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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