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Захарова прокомментировала взрыв в Монако - РИА Новости, 01.07.2026
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09:21 01.07.2026 (обновлено: 09:43 01.07.2026)
Захарова прокомментировала взрыв в Монако

Захарова: Монако несет ответственность за кровавых монстров, которых приручил

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Монако несет ответственность за "кровавых монстров", которых приручило.
  • Она поставила под сомнение принципы, по которым княжество выдает вид на жительство и паспорта.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых государство приручило, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний взрыв и возможную причастность Киева к нему.
Захарова напомнила о фразе из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери - "Мы в ответе за тех, кого приручили".
«
"Они в ответственности - и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
"Вопрос еще и в том, кого они там вообще насобирали, по какому принципу они дают все эти ВНЖ (вид на жительство - ред.), раздают свои паспорта и так далее. Это что, лучшие люди планеты? Вот и хороший вопрос, отличный повод задать этот вопрос еще раз - кого они напривечали там", - подчеркнула Захарова.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины (СБУ), вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.
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