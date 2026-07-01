Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Монако несет ответственность за "кровавых монстров", которых приручило.
- Она поставила под сомнение принципы, по которым княжество выдает вид на жительство и паспорта.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых государство приручило, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний взрыв и возможную причастность Киева к нему.
Захарова напомнила о фразе из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери - "Мы в ответе за тех, кого приручили".
"Вопрос еще и в том, кого они там вообще насобирали, по какому принципу они дают все эти ВНЖ (вид на жительство - ред.), раздают свои паспорта и так далее. Это что, лучшие люди планеты? Вот и хороший вопрос, отличный повод задать этот вопрос еще раз - кого они напривечали там", - подчеркнула Захарова.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины (СБУ), вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.