Захарова прокомментировала взрыв в Монако

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых государство приручило, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний взрыв и возможную причастность Киева к нему.

Захарова напомнила о фразе из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери - "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины (СБУ), вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.