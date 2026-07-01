Монако усилило безопасность на границе после взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества после взрыва, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
- Усиление мер наблюдения проявляется в присутствии сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на въездах в княжество и усиленном наблюдении за северной границей.
- Повышенные меры безопасности будут действовать на крупных мероприятиях, включая международный турнир по конкуру.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества в преддверии ряда мероприятий после взрыва, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
"Это усиление мер наблюдения в общественных местах проявляется в виде сдерживающего присутствия сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на восточном и западном въездах (в княжество - ред.), а также в виде усиленного наблюдения за северной границей в направлении (французской коммуны – ред.) Босолей", - сказал государственный министр Монако Кристоф Мирман. Его слова приводит газета Monaco-Matin.
По заявлению политика, княжество запросило мобильные средства у французского МВД.
Повышенные меры безопасности также будут действовать на крупных мероприятиях, в том числе в период проведения престижного международного турнира по конкуру, который начнется на этой неделе, пишет издание.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.