Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества после взрыва, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Усиление мер наблюдения проявляется в присутствии сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на въездах в княжество и усиленном наблюдении за северной границей.

Повышенные меры безопасности будут действовать на крупных мероприятиях, включая международный турнир по конкуру.

ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества в преддверии ряда мероприятий после взрыва, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако , по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ , вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.

"Это усиление мер наблюдения в общественных местах проявляется в виде сдерживающего присутствия сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на восточном и западном въездах (в княжество - ред.), а также в виде усиленного наблюдения за северной границей в направлении (французской коммуны – ред.) Босолей", - сказал государственный министр Монако Кристоф Мирман. Его слова приводит газета Monaco-Matin

По заявлению политика, княжество запросило мобильные средства у французского МВД.

Повышенные меры безопасности также будут действовать на крупных мероприятиях, в том числе в период проведения престижного международного турнира по конкуру, который начнется на этой неделе, пишет издание.