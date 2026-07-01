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Монако усилило безопасность на границе после взрыва - РИА Новости, 01.07.2026
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00:29 01.07.2026
Монако усилило безопасность на границе после взрыва

Монако усилило меры безопасности после взрыва, где пострадал бизнесмен Ермолаев

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества после взрыва, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
  • Усиление мер наблюдения проявляется в присутствии сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на въездах в княжество и усиленном наблюдении за северной границей.
  • Повышенные меры безопасности будут действовать на крупных мероприятиях, включая международный турнир по конкуру.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Власти Монако сообщили об усилении мер безопасности на границах княжества в преддверии ряда мероприятий после взрыва, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.
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"Это усиление мер наблюдения в общественных местах проявляется в виде сдерживающего присутствия сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на восточном и западном въездах (в княжество - ред.), а также в виде усиленного наблюдения за северной границей в направлении (французской коммуны – ред.) Босолей", - сказал государственный министр Монако Кристоф Мирман. Его слова приводит газета Monaco-Matin.
По заявлению политика, княжество запросило мобильные средства у французского МВД.
Повышенные меры безопасности также будут действовать на крупных мероприятиях, в том числе в период проведения престижного международного турнира по конкуру, который начнется на этой неделе, пишет издание.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
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