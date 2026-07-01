Два молодежных центра Пермского края обновят по президентской программе

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два молодежных центра в Лысьве и Добрянке обновят в рамках президентской программы "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Регион вошел в число победителей президентской программы "Регион для молодых" и Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", которые реализуются в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента России Владимира Путина.

По итогам конкурсного отбора по двум программа регион получит 137,7 миллиона рублей федеральной поддержки. Из них 4,4 миллиона рублей, полученные по итогам конкурса "Регион добрых дел", направят на развитие добровольческого движения в регионе — поддержку волонтерских организаций, обучение координаторов, приобретение оборудования и реализацию новых социальных проектов.

Благодаря участию в программе в 2027 году в Лысьве и Добрянке откроются полностью обновленные молодежные центры нового поколения. Это будут комплексные многофункциональные пространства, созданные с учетом современных стандартов молодежной политики и реальных запросов молодых людей.

В Лысьве будет модернизирован молодежный центр "Единорог". Там появятся зоны для проектной работы, творческих индустрий, медиа-производства, уличных культур, образовательных мероприятий и неформального общения. Пространство будет ориентировано на развитие молодежных инициатив, поддержку сообществ и проведение крупных городских и краевых событий. Отдельное внимание уделено созданию условий для добровольческой деятельности и реализации социальных проектов.

В Добрянке будет обновлен молодежный центр "Дом". Здесь появятся пространства для мастерских и прикладного обучения, театральных и медиапроектов, семейной поддержки, работы с молодежными сообществами и проведения образовательных программ. Центр будет ориентирован как на организованную молодежь, так и на тех, кто ранее не был вовлечен в деятельность молодежных структур.

"Оба центра станут не просто обновленными зданиями, а полноценными площадками новой модели работы с молодежью, где сочетаются образование, творчество, социальные практики и поддержка инициатив. Их задача — создать устойчивую среду для самореализации молодежи и развития локальных сообществ в территориях", — сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.