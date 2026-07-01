Мэр Кишинева требует опубликовать зарплаты представителей правящей партии

КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) после скандала с трудоустройством кузины президента Майи Санду.