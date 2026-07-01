Мэр Кишинева требует опубликовать зарплаты представителей правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Кишинева Ион Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС).
- Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Майи Санду получала высокую зарплату в авиационном госпредприятии MoldATSA, не появляясь на рабочем месте.
- Ион Чебан подчеркнул, что направит официальные запросы во все ответственные структуры для получения информации о зарплатах.
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) после скандала с трудоустройством кузины президента Майи Санду.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность". Санду в свою очередь заявила, что узнала из прессы о нелегальном трудоустройстве ее кузины без конкурса на госпредприятии MoldATSA и не считает себя виноватой.
"Требуем транспарентной публикации информации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных ПДС в правительстве, министерствах, парламенте, президентуре и государственных агентствах. Также мы требуем публикации информации о зарплатах экспертов, работающих во всех государственных учреждениях и получающих зарплату в тысячи евро", - заявил Чебан журналистам.
Он подчеркнул, что направит официальные запросы во все ответственные структуры.