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Мэр Кишинева требует опубликовать зарплаты представителей правящей партии - РИА Новости, 01.07.2026
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14:50 01.07.2026
Мэр Кишинева требует опубликовать зарплаты представителей правящей партии

Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей партии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Кишинева Ион Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС).
  • Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Майи Санду получала высокую зарплату в авиационном госпредприятии MoldATSA, не появляясь на рабочем месте.
  • Ион Чебан подчеркнул, что направит официальные запросы во все ответственные структуры для получения информации о зарплатах.
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан требует опубликовать данные о зарплатах представителей правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) после скандала с трудоустройством кузины президента Майи Санду.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность". Санду в свою очередь заявила, что узнала из прессы о нелегальном трудоустройстве ее кузины без конкурса на госпредприятии MoldATSA и не считает себя виноватой.
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"Требуем транспарентной публикации информации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных ПДС в правительстве, министерствах, парламенте, президентуре и государственных агентствах. Также мы требуем публикации информации о зарплатах экспертов, работающих во всех государственных учреждениях и получающих зарплату в тысячи евро", - заявил Чебан журналистам.
Он подчеркнул, что направит официальные запросы во все ответственные структуры.
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