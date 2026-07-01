В Молдавии реорганизуют агентство публичной собственности из-за Санду

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"Агентству по управлению государственным имуществом необходима глубокая реорганизация. В последние недели возникло слишком много вопросов относительно деятельности некоторых государственных предприятий... Когда возникают подозрения относительно управления государственным имуществом, мы обязаны проверять, принимать решения и наводить порядок", — заявил Мунтяну в начале заседания правительства.