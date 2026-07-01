В Молдавии реорганизуют агентство публичной собственности из-за Санду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что агентство публичной собственности будет реорганизовано из-за коррупционного скандала с участием родственницы президента Майи Санду.
- Двоюродная сестра президента Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала высокую зарплату, не появляясь на рабочем месте, и была уволена.
- Премьер Мунтяну отметил, что будет пересмотрен порядок назначения и вознаграждения членов советов директоров государственных предприятий.
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что агентство публичной собственности будет реорганизовано из-за коррупционного скандала с участием родственницы президента республики Майи Санду.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, даже не появляясь на рабочем месте. Также было установлено, что глава этого предприятия Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены. Глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь ушел в отставку из-за скандала.
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"Агентству по управлению государственным имуществом необходима глубокая реорганизация. В последние недели возникло слишком много вопросов относительно деятельности некоторых государственных предприятий... Когда возникают подозрения относительно управления государственным имуществом, мы обязаны проверять, принимать решения и наводить порядок", — заявил Мунтяну в начале заседания правительства.
Он отметил, что будет пересмотрен порядок назначения и вознаграждения членов советов директоров государственных предприятий.
Премьер попросил министр предоставить информацию обо всех руководителях госпредприятий - кто они, какую деятельность они осуществляют и каких результатов добиваются? Он подчеркнул, что высокие зарплаты чиновников должны быть оправданы.
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