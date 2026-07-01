Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии реорганизуют агентство публичной собственности из-за Санду - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 01.07.2026 (обновлено: 11:30 01.07.2026)
В Молдавии реорганизуют агентство публичной собственности из-за Санду

Мунтяну: в Молдавии реорганизуют агентство публичной собственности из-за Санду

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что агентство публичной собственности будет реорганизовано из-за коррупционного скандала с участием родственницы президента Майи Санду.
  • Двоюродная сестра президента Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала высокую зарплату, не появляясь на рабочем месте, и была уволена.
  • Премьер Мунтяну отметил, что будет пересмотрен порядок назначения и вознаграждения членов советов директоров государственных предприятий.
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что агентство публичной собственности будет реорганизовано из-за коррупционного скандала с участием родственницы президента республики Майи Санду.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, даже не появляясь на рабочем месте. Также было установлено, что глава этого предприятия Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены. Глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь ушел в отставку из-за скандала.
«
"Агентству по управлению государственным имуществом необходима глубокая реорганизация. В последние недели возникло слишком много вопросов относительно деятельности некоторых государственных предприятий... Когда возникают подозрения относительно управления государственным имуществом, мы обязаны проверять, принимать решения и наводить порядок", — заявил Мунтяну в начале заседания правительства.
Он отметил, что будет пересмотрен порядок назначения и вознаграждения членов советов директоров государственных предприятий.
Премьер попросил министр предоставить информацию обо всех руководителях госпредприятий - кто они, какую деятельность они осуществляют и каких результатов добиваются? Он подчеркнул, что высокие зарплаты чиновников должны быть оправданы.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Решение принято". Молдавию готовят к оккупации
30 июня, 08:00
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала