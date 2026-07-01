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ВС России поразили пять безэкипажных катеров ВСУ на Черном Море - РИА Новости, 01.07.2026
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14:22 01.07.2026 (обновлено: 16:09 01.07.2026)
ВС России поразили пять безэкипажных катеров ВСУ на Черном Море

МО: ВС России поразили пять безэкипажных катеров ВСУ на Черном Море

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря.
  • Для поражения использовались ПТРК «Корнет», БМП-2 с БМ «Бережок», барражирующий боеприпас «Ланцет», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» и расчеты тактической огневой группы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря, сообщает Минобороны РФ.​
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения вражеской техники в северо-восточной части акватории Черного моря.
​Отмечается, что поражение было нанесено ПТРК "Корнет", БМП-2 с БМ "Бережок", барражирующим боеприпасом "Ланцет", самоходным противотанковым ракетным комплексом "Хризантема-С" и расчетами тактической огневой группы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореБМП-2
 
 
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