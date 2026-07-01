ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в ходе освобождения Копани

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России уничтожили до двух взводов ВСУ и различные техники в ходе освобождения Копани в Запорожской области.

Освобождение Копани создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в Запорожской области.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили до двух взводов ВСУ во время освобождения Копани, созданы условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Российское военное ведомство в среду сообщило об освобождении Копани в Запорожской области.

"В ходе продолжительных боев в районе населенного пункта уничтожено до двух взводов противника, семь единиц автомобильной техники, четыре квадроцикла, 14 пунктов управления БпЛА, а также 22 тяжелых гексакоптера типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, освобождение Копани позволило усилить давление на оборону ВСУ на данном участке и расширить зону контроля в районе соседних населенных пунктов.