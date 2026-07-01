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ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в ходе освобождения Копани - РИА Новости, 01.07.2026
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13:18 01.07.2026 (обновлено: 13:24 01.07.2026)
ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в ходе освобождения Копани

МО: ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в ходе освобождения Копани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России уничтожили до двух взводов ВСУ и различные техники в ходе освобождения Копани в Запорожской области.
  • Освобождение Копани создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в Запорожской области.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили до двух взводов ВСУ во время освобождения Копани, созданы условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Российское военное ведомство в среду сообщило об освобождении Копани в Запорожской области.
"В ходе продолжительных боев в районе населенного пункта уничтожено до двух взводов противника, семь единиц автомобильной техники, четыре квадроцикла, 14 пунктов управления БпЛА, а также 22 тяжелых гексакоптера типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, освобождение Копани позволило усилить давление на оборону ВСУ на данном участке и расширить зону контроля в районе соседних населенных пунктов.
"Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - подчеркнули в ведомстве.
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