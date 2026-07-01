ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет "Нептун"

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России ударили по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун".

Также бойцы нанесли поражение объектам энергетики и транспорта.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России ударили по цеху, где производились комплектующие для крылатых ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.

"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для <...> ракет "Нептун" и месту их хранения", — говорится в сводке

Также бойцы атаковали площадки подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.