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ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет "Нептун" - РИА Новости, 01.07.2026
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12:25 01.07.2026 (обновлено: 19:48 01.07.2026)

ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет "Нептун"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун".
  • Также бойцы нанесли поражение объектам энергетики и транспорта.
  • Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России ударили по цеху, где производились комплектующие для крылатых ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для <...> ракет "Нептун" и месту их хранения", — говорится в сводке.
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Также бойцы атаковали площадки подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.
Всего с начала СВО армия уничтожила 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 дрона, 664 ЗРК, 29 985 танков и других ББМ, 1751 боевую машину РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов и 65 333 автомобиля.
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