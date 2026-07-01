ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет "Нептун"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун".
- Также бойцы нанесли поражение объектам энергетики и транспорта.
- Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России ударили по цеху, где производились комплектующие для крылатых ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для <...> ракет "Нептун" и месту их хранения", — говорится в сводке.
Также бойцы атаковали площадки подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника.
Всего с начала СВО армия уничтожила 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 дрона, 664 ЗРК, 29 985 танков и других ББМ, 1751 боевую машину РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов и 65 333 автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18