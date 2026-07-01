Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Освобожден населенный пункт Копани в Запорожской области.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России взяли под контроль село Копани в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Копани в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Копани в Запорожской области
Как рассказали в ведомстве, бойцы уничтожили до двух взводов ВСУ, семь автомобилей, четыре квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА и 22 гексакоптера типа "Баба-яга". Взяв под контроль это село, армия создала условия для дальнейшего продвижения в регионе, подчеркнули в министерстве.
Всего в зоне действий "Востока" противник потерял до 460 боевиков, четыре ББМ, 11 машин и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
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