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Российские войска освободили населенный пункт Копани в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2026
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12:24 01.07.2026 (обновлено: 17:56 01.07.2026)
Российские войска освободили населенный пункт Копани в Запорожской области

МО: российские войска освободили населенный пункт Копани в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
  • Освобожден населенный пункт Копани в Запорожской области.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России взяли под контроль село Копани в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Копани в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Копани в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Копани в Запорожской области
Как рассказали в ведомстве, бойцы уничтожили до двух взводов ВСУ, семь автомобилей, четыре квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА и 22 гексакоптера типа "Баба-яга". Взяв под контроль это село, армия создала условия для дальнейшего продвижения в регионе, подчеркнули в министерстве.
Всего в зоне действий "Востока" противник потерял до 460 боевиков, четыре ББМ, 11 машин и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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