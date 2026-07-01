Российские войска освободили населенный пункт Копани в Запорожской области

Как рассказали в ведомстве, бойцы уничтожили до двух взводов ВСУ, семь автомобилей, четыре квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА и 22 гексакоптера типа "Баба-яга". Взяв под контроль это село, армия создала условия для дальнейшего продвижения в регионе, подчеркнули в министерстве.