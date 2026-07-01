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Лавров: Запад стремится манипулировать деятельностью МККК в своих интересах - РИА Новости, 01.07.2026
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12:41 01.07.2026 (обновлено: 12:54 01.07.2026)
Лавров: Запад стремится манипулировать деятельностью МККК в своих интересах

Лавров: Запад стремится использовать деятельность МККК в своих интересах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад стремится манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста в своих политических интересах.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запад стремится манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста (МККК) в своих политических интересах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических, корыстных интересах", - сказал Лавров в ходе переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
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