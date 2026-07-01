Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой приостановили

Краткий пересказ от РИА ИИ Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено.

Приостановка пассажирских перевозок связана с террористическими атаками и активностью БПЛА.

Вопрос о возобновлении маршрутов согласовывается с администрациями населенных пунктов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено из-за террористических атак и активности БПЛА, сообщает министерство транспорта региона.

"В связи с участившимися случаями террористических атак со стороны украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА в регионе, автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным минтранса, решение временное и принято исключительно в целях безопасности мирных граждан.

"Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей. В сложившейся обстановке мы не можем рисковать безопасностью пассажиров - это наш главный приоритет", - подчеркнули в министерстве.

В минтрансе также добавили, что с администрациями Энергодара , Васильевки, Каменки-Днепровской согласовывается вопрос о скорейшем возобновлении маршрутов.