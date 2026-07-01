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Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой приостановили - РИА Новости, 01.07.2026
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18:19 01.07.2026 (обновлено: 18:29 01.07.2026)
Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой приостановили

Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой приостановили из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтобус в Запорожской области
Автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автобус в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено.
  • Приостановка пассажирских перевозок связана с террористическими атаками и активностью БПЛА.
  • Вопрос о возобновлении маршрутов согласовывается с администрациями населенных пунктов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено из-за террористических атак и активности БПЛА, сообщает министерство транспорта региона.
"В связи с участившимися случаями террористических атак со стороны украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА в регионе, автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По данным минтранса, решение временное и принято исключительно в целях безопасности мирных граждан.
"Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей. В сложившейся обстановке мы не можем рисковать безопасностью пассажиров - это наш главный приоритет", - подчеркнули в министерстве.
В минтрансе также добавили, что с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской согласовывается вопрос о скорейшем возобновлении маршрутов.
"Как только обстановка стабилизируется и будут получены все необходимые согласования, перевозки будут восстановлены в полном объеме", - подчеркнули в министерстве.
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