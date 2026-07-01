Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой приостановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено.
- Приостановка пассажирских перевозок связана с террористическими атаками и активностью БПЛА.
- Вопрос о возобновлении маршрутов согласовывается с администрациями населенных пунктов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено из-за террористических атак и активности БПЛА, сообщает министерство транспорта региона.
"В связи с участившимися случаями террористических атак со стороны украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА в регионе, автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По данным минтранса, решение временное и принято исключительно в целях безопасности мирных граждан.
"Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей. В сложившейся обстановке мы не можем рисковать безопасностью пассажиров - это наш главный приоритет", - подчеркнули в министерстве.
В минтрансе также добавили, что с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской согласовывается вопрос о скорейшем возобновлении маршрутов.
"Как только обстановка стабилизируется и будут получены все необходимые согласования, перевозки будут восстановлены в полном объеме", - подчеркнули в министерстве.