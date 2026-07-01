Минэнерго предупредило о мошеннических ресурсах про наличие топлива на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго России зафиксировало рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о якобы наличии топлива на АЗС.
- Такие ресурсы могут незаконно собирать персональные данные и манипулировать информацией о наличии топлива.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минэнерго России предупредило о росте активности интернет-ресурсов с якобы сведениями о наличии топлива на АЗС, указав, что такие сервисы могут незаконно собирать личные данные и манипулировать информацией.
"С конца июня 2026 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами. Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных", - говорится в сообщении министерства в "Максе".
В нем указывается, что анализ сведений, размещенных этими сервисами, свидетельствует об их недостоверности.
"Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках", - добавило Минэнерго.
Отмечается, что министерство ведет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры для обеспечения устойчивости рынка.
"В ежедневном режиме контролируется выполнение рекомендаций штаба Минэнерго России, а также ведется работа в рамках поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака по подготовке и реализации комплекса мер, направленных на скорейшую стабилизацию внутреннего рынка топлива", - добавили в министерстве.