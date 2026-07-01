Состояние богатейших россиян с начала года сократилось

Краткий пересказ от РИА ИИ Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 1,932 миллиарда долларов.

Общее состояние 20 российских граждан, входящих в рейтинг BBI, на 1 июля составляет 297,15 миллиарда долларов.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 1,932 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 1,932 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России , их общее состояние на 1 июля составляет 297,15 миллиарда долларов.

Первое место в рейтинге богатейших людей планеты у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 391 миллиард долларов, до 1,01 триллиона.

На втором и третьем местах остались основатели Google — Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 32,2 миллиарда долларов, до 301 миллиарда) и Сергей Брин (его состояние выросло на 29,9 миллиарда долларов, до 280 миллиардов).

Четвертая строчка рейтинга все еще у Джеффа Безоса, основателя американской технологической компании, занимающейся услугами онлайн-торговли, Amazon, состояние которого увеличилось на 8,42 миллиарда долларов, до 262 миллиардов.