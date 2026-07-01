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Состояние богатейших россиян с начала года сократилось - РИА Новости, 01.07.2026
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08:03 01.07.2026 (обновлено: 10:28 01.07.2026)
Состояние богатейших россиян с начала года сократилось

Состояние богатейших россиян за полгода сократилось на 1,932 миллиарда долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 1,932 миллиарда долларов.
  • Общее состояние 20 российских граждан, входящих в рейтинг BBI, на 1 июля составляет 297,15 миллиарда долларов.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 1,932 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
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Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 июля составляет 297,15 миллиарда долларов.
Первое место в рейтинге богатейших людей планеты у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 391 миллиард долларов, до 1,01 триллиона.
На втором и третьем местах остались основатели Google — Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 32,2 миллиарда долларов, до 301 миллиарда) и Сергей Брин (его состояние выросло на 29,9 миллиарда долларов, до 280 миллиардов).
Четвертая строчка рейтинга все еще у Джеффа Безоса, основателя американской технологической компании, занимающейся услугами онлайн-торговли, Amazon, состояние которого увеличилось на 8,42 миллиарда долларов, до 262 миллиардов.
Замыкает первую пятерку богатейших людей в мире основатель и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл, чье состояние выросло на 77,1 миллиарда долларов с начала года, до 217 миллиардов. Занимавший месяцем ранее эту позицию сооснователь Oracle Ларри Эллисон переместился на шестое место, его состояние уменьшилось на 44,9 миллиарда долларов, до 202 миллиардов.
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