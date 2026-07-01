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Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара - РИА Новости, 01.07.2026
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22:51 01.07.2026
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара

Замглавы МИД Борисенко принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Георгий Борисенко принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара в Москве Ни Хасина Андриамандзату.
  • В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества.
  • Подтвержден настрой на наращивание конструктивного взаимодействия на международной арене и углубление двусторонних связей в различных областях.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара в Москве Ни Хасина Андриамандзату, заявили в российском дипведомстве.
"Первого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Евгеньевич Борисенко принял назначенного посла Республики Мадагаскар в Москве Ни Хасину Андриамандзату, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в 2026 году контактов на высшем и высоком уровнях, добавили в ведомстве.
"Подтвержден настрой на наращивание конструктивного взаимодействия на международной арене и углубление двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. Были также рассмотрены вопросы подготовки третьего саммита Россия – Африка", - отметили в МИД.
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