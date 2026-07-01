Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД Георгий Борисенко принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара в Москве Ни Хасина Андриамандзату.

В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества.

Подтвержден настрой на наращивание конструктивного взаимодействия на международной арене и углубление двусторонних связей в различных областях.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял копии верительных грамот у посла Мадагаскара в Москве Ни Хасина Андриамандзату, заявили в российском дипведомстве.

"Первого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Евгеньевич Борисенко принял назначенного посла Республики Мадагаскар в Москве Ни Хасину Андриамандзату, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в 2026 году контактов на высшем и высоком уровнях, добавили в ведомстве.