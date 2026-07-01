Рейтинг@Mail.ru
МИД призывал принять меры для гарантии безопасности в Закавказье - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 01.07.2026 (обновлено: 22:01 01.07.2026)
МИД призывал принять меры для гарантии безопасности в Закавказье

МИД призывал принять меры, гарантирующие безопасность Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала участников 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье принять практические меры для обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии.
  • Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между этими двумя суверенными республиками и Грузией.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия призвала участников 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье принять практические меры, гарантирующие прочную безопасность Абхазии и Южной Осетии, — речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками, заявили в российском дипведомстве.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МД3) прошли 30 июня — 1 июля в Женеве. В них приняли участие официальные представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Эксперт рассказал о борьбе Запада за контроль над ресурсами Закавказья
26 июня, 21:49
"Российская сторона обратилась с настоятельным призывом принять — в соответствии с имеющимся мандатом дискуссий — практические меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазии и Республики Южной Осетии", — говорится в сообщении министерства по итогам консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.
Там пояснили, что речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками.
"Его заключение не только придало бы ощутимый импульс переговорному процессу под эгидой Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, но и стало бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе в целом", — отметили в ведомстве.
"Актуальность предлагаемых Россией и ее абхазскими и южноосетинскими союзниками шагов возрастает на фоне дальнейшего наращивания взаимодействия между блоком НАТО и Грузией, включая проведение на территории закавказской страны учений и других военно-тренировочных мероприятий этого агрессивного альянса", — подчеркнули в МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Захарова рассказала о поиске площадки для дискуссии по Закавказью
29 апреля, 15:42
 
В миреЗакавказьеРоссияАбхазияЮжная ОсетияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала