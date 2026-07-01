МИД призывал принять меры для гарантии безопасности в Закавказье

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия призвала участников 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье принять практические меры для обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии.

Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между этими двумя суверенными республиками и Грузией.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия призвала участников 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье принять практические меры, гарантирующие прочную безопасность Абхазии и Южной Осетии, — речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками, заявили в российском дипведомстве.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МД3) прошли 30 июня — 1 июля в Женеве . В них приняли участие официальные представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза.

"Российская сторона обратилась с настоятельным призывом принять — в соответствии с имеющимся мандатом дискуссий — практические меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазии и Республики Южной Осетии", — говорится в сообщении министерства по итогам консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.

Там пояснили, что речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками.

"Его заключение не только придало бы ощутимый импульс переговорному процессу под эгидой Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, но и стало бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе в целом", — отметили в ведомстве.