Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что следят за обстановкой в Сербии - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 01.07.2026
В МИД заявили, что следят за обстановкой в Сербии

МИД: Россия следит за обстановкой в Сербии на фоне скорой отставки Вучича

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия следит за обстановкой в Сербии на фоне заявлений президента страны Александра Вучича о возможной отставке.
  • Москва уверена в преемственности внешней политики Белграда и в том, что России в ней отведено особое место.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия следит за обстановкой в Сербии на фоне заявлений президента страны Александра Вучича о скорой отставке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы следим за событиями в Сербии, уважаем решение ее руководства. В этом смысле считаем принципиально важным, чтобы внутренние процессы в Сербии развивались в спокойной и конструктивной обстановке, путем диалога, при взаимном уважении решались все возникающие вопросы, проблемы и вызовы", - сказала она на брифинге.
Как подчеркнула дипломат, Москва уверена в преемственности принципиальной и суверенной внешней политики Белграда, в которой России по традиции отведено особое место.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Вучич заявил, что скоро подаст в отставку
27 июня, 20:08
 
В миреРоссияСербияАлександр ВучичМария ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала