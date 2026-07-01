В МИД заявили, что следят за обстановкой в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия следит за обстановкой в Сербии на фоне заявлений президента страны Александра Вучича о возможной отставке.
- Москва уверена в преемственности внешней политики Белграда и в том, что России в ней отведено особое место.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия следит за обстановкой в Сербии на фоне заявлений президента страны Александра Вучича о скорой отставке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы следим за событиями в Сербии, уважаем решение ее руководства. В этом смысле считаем принципиально важным, чтобы внутренние процессы в Сербии развивались в спокойной и конструктивной обстановке, путем диалога, при взаимном уважении решались все возникающие вопросы, проблемы и вызовы", - сказала она на брифинге.
Как подчеркнула дипломат, Москва уверена в преемственности принципиальной и суверенной внешней политики Белграда, в которой России по традиции отведено особое место.
Вучич заявил, что скоро подаст в отставку
27 июня, 20:08