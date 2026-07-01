МИД: желание Трампа помогать урегулированию по Украине не вызывало сомнений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что стремление президента США Дональда Трампа содействовать урегулированию ситуации на Украине не вызывало сомнений у России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стремление президента США Дональда Трампа оказывать содействие урегулированию ситуации на Украине сомнений у России не вызывало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стремление президента США Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало. Такие оценки давались неоднократно нашим руководством", - сказала Захарова на брифинге.