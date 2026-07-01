Рейтинг@Mail.ru
МИД: желание Трампа помогать урегулированию по Украине не вызывало сомнений - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 01.07.2026 (обновлено: 17:08 01.07.2026)
МИД: желание Трампа помогать урегулированию по Украине не вызывало сомнений

Захарова: желание Трампа помогать урегулированию по Украине не вызывало сомнений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что стремление президента США Дональда Трампа содействовать урегулированию ситуации на Украине не вызывало сомнений у России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стремление президента США Дональда Трампа оказывать содействие урегулированию ситуации на Украине сомнений у России не вызывало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стремление президента США Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало. Такие оценки давались неоднократно нашим руководством", - сказала Захарова на брифинге.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине
Вчера, 09:21
 
УкраинаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала