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У Украины нет реального стремления к миру, заявили в МИД - РИА Новости, 01.07.2026
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16:51 01.07.2026 (обновлено: 16:56 01.07.2026)
У Украины нет реального стремления к миру, заявили в МИД

МИД: реального стремления у Украины к миру нет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит стремления киевского режима к мирному урегулированию конфликта.
  • По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, несамостоятельность Киева является главной причиной отсутствия такого стремления.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия видит отсутствие у киевского режима стремления к мирному урегулированию конфликта, что продиктовано в первую очередь несамостоятельностью Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не питаем никаких иллюзий насчет реального стремления киевского режима к миру. Как я сегодня уже говорила, этого стремления как не было, так и нет. В первую очередь потому, что киевский режим несамостоятелен", - сказала она на брифинге для СМИ.
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