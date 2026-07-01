Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не видит стремления киевского режима к мирному урегулированию конфликта.
- По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, несамостоятельность Киева является главной причиной отсутствия такого стремления.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия видит отсутствие у киевского режима стремления к мирному урегулированию конфликта, что продиктовано в первую очередь несамостоятельностью Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не питаем никаких иллюзий насчет реального стремления киевского режима к миру. Как я сегодня уже говорила, этого стремления как не было, так и нет. В первую очередь потому, что киевский режим несамостоятелен", - сказала она на брифинге для СМИ.