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МИД назвал предоставление Японией территории для американских ракет угрозой - РИА Новости, 01.07.2026
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16:46 01.07.2026 (обновлено: 17:40 01.07.2026)
МИД назвал предоставление Японией территории для американских ракет угрозой

МИД РФ счел предоставление Токио территории для американских ракет угрозой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что предоставление Японией территории для размещения американских ракетных комплексов рассматривается Россией как угроза.
  • Москва может принять компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Москва считает предоставление Японией территории для американских ракет угрозой российским рубежам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Мы рассматриваем предоставление Японией территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности их дислокации — на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное воздействие на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", — сказала она на брифинге.

Дипломат предупредила, что в случае развертывания подобных систем Москва примет компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности.
В конце июня Япония провела совместные с США крупномасштабные учения Resolute Dragon — 26. Их цель — отработка и повышение тактического уровня защиты островов. По данным Stars and Stripes, военные отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных территорий.
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