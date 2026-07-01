МИД назвал предоставление Японией территории для американских ракет угрозой

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"Мы рассматриваем предоставление Японией территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности их дислокации — на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное воздействие на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", — сказала она на брифинге.