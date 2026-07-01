МИД назвал предоставление Японией территории для американских ракет угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что предоставление Японией территории для размещения американских ракетных комплексов рассматривается Россией как угроза.
- Москва может принять компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Москва считает предоставление Японией территории для американских ракет угрозой российским рубежам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Мы рассматриваем предоставление Японией территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности их дислокации — на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное воздействие на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", — сказала она на брифинге.
Дипломат предупредила, что в случае развертывания подобных систем Москва примет компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности.
В конце июня Япония провела совместные с США крупномасштабные учения Resolute Dragon — 26. Их цель — отработка и повышение тактического уровня защиты островов. По данным Stars and Stripes, военные отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных территорий.