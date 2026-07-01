Рейтинг@Mail.ru
Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования, заявили в МИД - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 01.07.2026 (обновлено: 16:05 01.07.2026)
Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования, заявили в МИД

МИД: Украине следует перестать выдвигать неадекватные требования

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с территории Донбасса.
  • По ее мнению, это ускорит прекращение боевых действий.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Рекомендуйте (главе МИД Украины Андрею - ред.) Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Попытки говорить с Россией языком шантажа неприемлемы, заявила Захарова
Вчера, 15:49
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаКиевДонбассВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала