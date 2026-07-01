Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с территории Донбасса.
- По ее мнению, это ускорит прекращение боевых действий.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Рекомендуйте (главе МИД Украины Андрею - ред.) Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий", - сказала она в ходе брифинга в среду.