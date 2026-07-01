Попытки говорить с Россией языком шантажа неприемлемы, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки разговаривать с Россией языком шантажа неприемлемы.
- Москва готова вести переговоры с конструктивно настроенной стороной, которая учитывает реалии и принципиальную позицию России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Попытки разговаривать с Россией языком шантажа неприемлемы, Москва готова вести переговоры с конструктивно настроенной стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.
Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.
"Будем вести переговоры с теми, кто ответственно подходит к задаче достижения справедливого и устойчивого урегулирования, вносит конструктивные предложения, учитывающие реалии на земле, результаты предыдущих переговорных раундов, итоги российско-американского саммита на Аляске, принципиальную позицию России по окончательному разрешению конфликта на основе необратимого устранения его первопричин", - подчеркнула дипломат.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.