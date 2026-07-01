Россия делает из учений НАТО выводы для мер безопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская сторона делает из учений НАТО выводы, чтобы выработать меры по обеспечению своей безопасности, заявил РИА Новости департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Во вторник начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.

Комментируя начало учений, Масленников указал, что российская сторона внимательно следит за подобными мероприятиями, анализирует их и делает выводы, в том числе в плане выработки дополнительных мер в целях обеспечения безопасности РФ.