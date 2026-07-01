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Россия делает из учений НАТО выводы для мер безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 01.07.2026
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09:29 01.07.2026 (обновлено: 09:57 01.07.2026)
Россия делает из учений НАТО выводы для мер безопасности, заявили в МИД

Масленников: Россия делает из учений НАТО выводы для отработки мер безопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона делает выводы из учений НАТО для выработки мер по обеспечению своей безопасности.
  • Во вторник начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская сторона делает из учений НАТО выводы, чтобы выработать меры по обеспечению своей безопасности, заявил РИА Новости департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Во вторник начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.
Комментируя начало учений, Масленников указал, что российская сторона внимательно следит за подобными мероприятиями, анализирует их и делает выводы, в том числе в плане выработки дополнительных мер в целях обеспечения безопасности РФ.
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