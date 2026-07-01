Масштабы учений НАТО у границ России растут, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о росте масштабов учений НАТО у границ России и активном задействовании наступательных сценариев.
- Начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Масштабы учений НАТО у границ России растут, наступательные сценарии задействуют все активнее, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"В целом, бросается в глаза рост масштабов натовских учений, особенно вблизи российских границ, все более активное задействование в них наступательных сценариев", - сказал он.