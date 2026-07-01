Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 01.07.2026
В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке

МИД не видит препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг на фасаде здания генерального консульства США во Владивостоке
Флаг на фасаде здания генерального консульства США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Флаг на фасаде здания генерального консульства США во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет.
  • Повторное открытие консульства зависит от решения американской стороны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет, его повторное открытие зависит от Вашингтона, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
Он отметил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировала американская сторона. По информации дипломата, Вашингтон исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны содержания консульства.
"Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а "приостановленным". Что касается реализации этой потенциальной возможности, то здесь слово остается исключительно за американской стороной", - сказал Волосастов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
МИД России: США подают сигналы о возможности диалога по стратстабильности
23 июня, 15:52
 
В миреВладивостокСШАВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала