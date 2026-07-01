В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет, его повторное открытие зависит от Вашингтона, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Он отметил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировала американская сторона. По информации дипломата, Вашингтон исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны содержания консульства.