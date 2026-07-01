В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет.
- Повторное открытие консульства зависит от решения американской стороны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет, его повторное открытие зависит от Вашингтона, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
Он отметил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировала американская сторона. По информации дипломата, Вашингтон исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны содержания консульства.
"Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а "приостановленным". Что касается реализации этой потенциальной возможности, то здесь слово остается исключительно за американской стороной", - сказал Волосастов.