В России создают новый метод ранней диагностики метаболических нарушений

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сеченовском университете создают метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении по выдыхаемому воздуху.

Оценка скрытых нарушений проводится с помощью протонной масс-спектрометрии и технологий искусственного интеллекта.

Результаты исследования могут быть использованы для создания портативных диагностических приборов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении по выдыхаемому воздуху создают в Сеченовском университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Исследователи Института персонализированной кардиологии разрабатывают метод ранней диагностики метаболических нарушений у пациентов с избыточным весом на основе анализа состава выдыхаемого воздуха", - рассказали в вузе.

Там уточнили, что оценку скрытых нарушений проводят с помощью протонной масс-спектрометрии и технологий искусственного интеллекта. Ученые определяют в выдыхаемом воздухе сотни летучих соединений, которые выделяют клетки в процессе обмена веществ.

« "В перспективе результаты этой работы могут быть использованы для создания портативных диагностических приборов, которые сделают скрининг метаболического здоровья доступным для каждого человека", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что при исследовании пациент дышит в мундштук в течение минуты, а анализатор в режиме реального времени определяет состав воздуха. Затем с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и графов знаний ученые обрабатывают эти данные и ищут устойчивые паттерны, характерные для разных метаболических состояний.