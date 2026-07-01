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В России создают новый метод ранней диагностики метаболических нарушений - РИА Новости, 01.07.2026
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11:03 01.07.2026 (обновлено: 19:22 01.07.2026)
В России создают новый метод ранней диагностики метаболических нарушений

В РФ создают метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сеченовском университете создают метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении по выдыхаемому воздуху.
  • Оценка скрытых нарушений проводится с помощью протонной масс-спектрометрии и технологий искусственного интеллекта.
  • Результаты исследования могут быть использованы для создания портативных диагностических приборов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении по выдыхаемому воздуху создают в Сеченовском университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Исследователи Института персонализированной кардиологии разрабатывают метод ранней диагностики метаболических нарушений у пациентов с избыточным весом на основе анализа состава выдыхаемого воздуха", - рассказали в вузе.
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Там уточнили, что оценку скрытых нарушений проводят с помощью протонной масс-спектрометрии и технологий искусственного интеллекта. Ученые определяют в выдыхаемом воздухе сотни летучих соединений, которые выделяют клетки в процессе обмена веществ.
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"В перспективе результаты этой работы могут быть использованы для создания портативных диагностических приборов, которые сделают скрининг метаболического здоровья доступным для каждого человека", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что при исследовании пациент дышит в мундштук в течение минуты, а анализатор в режиме реального времени определяет состав воздуха. Затем с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и графов знаний ученые обрабатывают эти данные и ищут устойчивые паттерны, характерные для разных метаболических состояний.
Метаболический синдром – это совокупность взаимосвязанных метаболических нарушений, включающих инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, дислипидемию и артериальную гипертензию. Метаболический синдром является значимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
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