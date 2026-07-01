В Иране ожидают Медведева на церемонии прощания с Али Хаменеи

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что в Тегеране ожидают зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение.