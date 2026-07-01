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В Иране ожидают Медведева на церемонии прощания с Али Хаменеи - РИА Новости, 01.07.2026
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19:00 01.07.2026
В Иране ожидают Медведева на церемонии прощания с Али Хаменеи

Посол в РФ Джалали: Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Официальная церемония прощания с участием глав государств, высокопоставленных лиц и зарубежных представителей состоится в Тегеране 3 июля.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что в Тегеране ожидают зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, примет участие в церемонии похорон лидера-мученика в Тегеране", - сказал он агентству ISNA.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение.
При этом официальная церемония с участием глав государств, высокопоставленных лиц и других зарубежных представителей состоится в Тегеране 3 июля.
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