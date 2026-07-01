Фотоловушка засняла медвежью "переписку" у Курильского озера на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева.

Медведица с двумя медвежатами, родившимися зимой 2025 года, запечатлена в момент обучения малышей оставлять метки.

У устья реки Хакыцин появилась знаменитая молодая медведица Глаша, а в озере воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки, что привлекает медведей.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева, где звери оставляют запахи и царапины для обмена информацией с сородичами, рассказали в Кроноцком заповеднике.

"Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева. Для зверей это место отправки сообщений сородичам, своеобразная почта или чат", — проинформировал заповедник на платформе " Макс ".

На кадрах — медведица с двумя полуторагодовалыми медвежатами, которые появились на свет зимой 2025 года. Малыши учатся у матери оставлять метки: трутся о ствол, оставляя запах и клочки шерсти, делают задиры когтями и закусывают кору. Так животные обозначают свое присутствие и передают сообщения другим медведям.

А у устья реки Хакыцин, одного из крупнейших нерестилищ Курильского озера, перед туристами появилась знаменитая рыбачка Глаша — молодая медведица, которой идет четвертый год.