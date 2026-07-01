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Фотоловушка засняла медвежью "переписку" у Курильского озера на Камчатке - РИА Новости, 01.07.2026
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11:56 01.07.2026
Фотоловушка засняла медвежью "переписку" у Курильского озера на Камчатке

Фотоловушка на берегу Курильского озера сняла медведей у маркировочного дерева

© Кроноцкий государственный заповедник/MAXМедвежье семейство у маркировочного дерева на берегу Курильского озера
Медвежье семейство у маркировочного дерева на берегу Курильского озера - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Кроноцкий государственный заповедник/MAX
Медвежье семейство у маркировочного дерева на берегу Курильского озера
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева.
  • Медведица с двумя медвежатами, родившимися зимой 2025 года, запечатлена в момент обучения малышей оставлять метки.
  • У устья реки Хакыцин появилась знаменитая молодая медведица Глаша, а в озере воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки, что привлекает медведей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева, где звери оставляют запахи и царапины для обмена информацией с сородичами, рассказали в Кроноцком заповеднике.
"Фотоловушка на берегу Курильского озера запечатлела медвежье семейство у маркировочного дерева. Для зверей это место отправки сообщений сородичам, своеобразная почта или чат", — проинформировал заповедник на платформе "Макс".
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На кадрах — медведица с двумя полуторагодовалыми медвежатами, которые появились на свет зимой 2025 года. Малыши учатся у матери оставлять метки: трутся о ствол, оставляя запах и клочки шерсти, делают задиры когтями и закусывают кору. Так животные обозначают свое присутствие и передают сообщения другим медведям.
А у устья реки Хакыцин, одного из крупнейших нерестилищ Курильского озера, перед туристами появилась знаменитая рыбачка Глаша — молодая медведица, которой идет четвертый год.
Сейчас все звери в ожидании большой рыбалки: в самом глубоком водоеме Камчатки воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки. Во время массового нереста лососей на берегах заповедного озера собираются десятки медведей.
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