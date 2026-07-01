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Эксперт рассказал, что заставило медведя приплыть во Владивосток - РИА Новости, 01.07.2026
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07:59 01.07.2026
Эксперт рассказал, что заставило медведя приплыть во Владивосток

Медведя, приплывшего во Владивосток, могли загнать в воду собаки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГималайские медведи в Приморском сафари-парке
Гималайские медведи в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гималайские медведи в Приморском сафари-парке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что медведя, который приплыл во Владивосток по Амурскому заливу, могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно.
  • Медведь переплыл через залив, его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
  • В нацпарке «Земля леопарда» предположили, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный — с территории нацпарка.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Медведя, который приплыл во Владивосток по Амурскому заливу, могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно, рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба в районе Эгершельд: медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликовано видео, на котором медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
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"Вариантов много. Медведь небольшой. Его могли в море загнать собаки, и, что называется, поплыл так поплыл. Второй вариант – расселение: плывет на ориентир по "старым" картам - инстинктивно. При перемещении влияет течение, вот и оказался в городской черте", - сказал Арамилев.
Он отметил, что если бы к медведю не было повышенного внимания со стороны людей на лодках и катерах, может быть, он и достиг бы своей финальной цели вне города. Также, по словам собеседника агентства, возможен вариант, что медведь содержался у людей и сбежал.
"Поплыл, куда - не знал, лишь бы подальше от города, но расстояние и люди на лодках вернули обратно в городскую среду", - добавил Арамилев.
В нацпарке "Земля леопарда" ранее рассказали РИА Новости, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный - с территории нацпарка. Сейчас молодые медведи возрастом от 1,5 лет отделяются от матерей и расселяются, для этого они могут преодолевать и водные препятствия, добавили в учреждении.
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ВладивостокСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Общество
 
 
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