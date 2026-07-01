Эксперт рассказал, что заставило медведя приплыть во Владивосток

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что медведя, который приплыл во Владивосток по Амурскому заливу, могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно.

Медведь переплыл через залив, его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.

В нацпарке «Земля леопарда» предположили, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный — с территории нацпарка.

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Медведя, который приплыл во Владивосток по Амурскому заливу, могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно, рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба в районе Эгершельд: медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликовано видео, на котором медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.

"Вариантов много. Медведь небольшой. Его могли в море загнать собаки, и, что называется, поплыл так поплыл. Второй вариант – расселение: плывет на ориентир по "старым" картам - инстинктивно. При перемещении влияет течение, вот и оказался в городской черте", - сказал Арамилев

Он отметил, что если бы к медведю не было повышенного внимания со стороны людей на лодках и катерах, может быть, он и достиг бы своей финальной цели вне города. Также, по словам собеседника агентства, возможен вариант, что медведь содержался у людей и сбежал.

"Поплыл, куда - не знал, лишь бы подальше от города, но расстояние и люди на лодках вернули обратно в городскую среду", - добавил Арамилев.