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Заплывшего во Владивосток медведя отловили - РИА Новости, 01.07.2026
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07:03 01.07.2026 (обновлено: 07:06 01.07.2026)
Заплывшего во Владивосток медведя отловили

Заплывшего во Владивосток медведя поймали и отправили в центр реабилитации

© Фото : @siberiantiger_center/InstagramГималайский медвежонок
Гималайский медвежонок - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : @siberiantiger_center/Instagram
Гималайский медвежонок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке отловили медведя, который переплыл Амурский залив.
  • Зверя отправили на осмотр в центр реабилитации, после чего планируют выпустить в лес.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Медведя, заплывшего во Владивосток, отловили и отправили на осмотр в центр реабилитации, сообщает правительство Приморья.
В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба в районе Эгершельд во Владивостоке. На нем медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. В соцсетях предположили, что зверь переплыл Амурский залив со стороны полуострова Песчаный. По прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья сообщили, что медведь переплыл через залив. Территорию оцепили, на месте работала полиция, Росгвардия, сотрудники Минлеса и охотнадзор.
"На Эгершельде поймали гималайского медведя. Сейчас его повезем в реабилитационный центр, по результатам осмотра выпустим в лес", - привели власти слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.
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