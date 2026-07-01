Заплывшего во Владивосток медведя отловили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке отловили медведя, который переплыл Амурский залив.
- Зверя отправили на осмотр в центр реабилитации, после чего планируют выпустить в лес.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Медведя, заплывшего во Владивосток, отловили и отправили на осмотр в центр реабилитации, сообщает правительство Приморья.
В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба в районе Эгершельд во Владивостоке. На нем медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. В соцсетях предположили, что зверь переплыл Амурский залив со стороны полуострова Песчаный. По прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья сообщили, что медведь переплыл через залив. Территорию оцепили, на месте работала полиция, Росгвардия, сотрудники Минлеса и охотнадзор.
"На Эгершельде поймали гималайского медведя. Сейчас его повезем в реабилитационный центр, по результатам осмотра выпустим в лес", - привели власти слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.