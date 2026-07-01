Заплывшего во Владивосток медведя отловили

"На Эгершельде поймали гималайского медведя. Сейчас его повезем в реабилитационный центр, по результатам осмотра выпустим в лес", - привели власти слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.