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В ДНР рассказали о состоянии медиков, пострадавших при атаке ВСУ в Горловке - РИА Новости, 01.07.2026
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15:21 01.07.2026
В ДНР рассказали о состоянии медиков, пострадавших при атаке ВСУ в Горловке

Минздрав ДНР: медики, пострадавшие при атаке ВСУ в Горловке, получили контузию

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое медиков скорой помощи пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики.
  • Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести с акубаротравмой (контузией).
ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Трое медиков скорой помощи, пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ во вторник в Горловке Донецкой Народной Республики, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Вечером 30 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что три сотрудника скорой помощи ранены в результате атаки украинского беспилотника по Никитинскому району города.
"У всех троих средняя степень тяжести, а также у них акубаротравма (контузия – ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие медики были госпитализированы во вторую городскую больницу Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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