В ДНР рассказали о состоянии медиков, пострадавших при атаке ВСУ в Горловке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое медиков скорой помощи пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики.
- Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести с акубаротравмой (контузией).
ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Трое медиков скорой помощи, пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ во вторник в Горловке Донецкой Народной Республики, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Вечером 30 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что три сотрудника скорой помощи ранены в результате атаки украинского беспилотника по Никитинскому району города.
"У всех троих средняя степень тяжести, а также у них акубаротравма (контузия – ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие медики были госпитализированы во вторую городскую больницу Горловки.
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