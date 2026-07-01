В ДНР рассказали о состоянии медиков, пострадавших при атаке ВСУ в Горловке

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое медиков скорой помощи пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики.

Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести с акубаротравмой (контузией).

ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Трое медиков скорой помощи, пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ во вторник в Горловке Донецкой Народной Республики, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Вечером 30 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что три сотрудника скорой помощи ранены в результате атаки украинского беспилотника по Никитинскому району города.

"У всех троих средняя степень тяжести, а также у них акубаротравма (контузия – ред.)", - говорится в сообщении.