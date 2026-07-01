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Закон об учреждении новой награды приняли во Владимирской области - РИА Новости, 01.07.2026
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17:41 01.07.2026 (обновлено: 17:42 01.07.2026)
Закон об учреждении новой награды приняли во Владимирской области

Во Владимирской области утвердили новую медаль "За содействие СВО"

© Фото : пресс-служба Заксобрания Владимирской областиПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба Заксобрания Владимирской области
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закон об учреждении новой награды – медали "За содействие специальной военной операции" - приняли во Владимирской области, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Автором выступила фракция "Единая Россия". Новой наградой будут поощрять граждан и организации за добровольческую (волонтерскую), благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением специальной военной операции, а также поддержкой участников и ветеранов СВО и членов их семей.
"Мы видим, как много жителей нашего региона, предпринимателей и волонтеров каждый день помогают фронту. Это люди, которые плетут сети, собирают гуманитарные грузы, помогают семьям наших бойцов, ветеранам и жителям новых территорий. Их вклад в общее дело неоценим", — подчеркнула председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что медаль "За содействие специальной военной операции" станет знаком признания и благодарности от всей области тем, кто не остался в стороне и приближает победу своим трудом, а также добрыми делами.
Данная идея родилась в апреле в Штабе общественной поддержки Владимирской области. На встрече депутатов фракции "Единая Россия" с общественниками выступила руководитель Гороховецкого отделения волонтеров Победы Елена Гайнова. Она предложила учредить награду для тех, кто помогает бойцам СВО и их семьям.
 
Владимирская областьЕдиная РоссияСВО
 
 
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