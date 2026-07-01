Закон об учреждении новой награды приняли во Владимирской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закон об учреждении новой награды – медали "За содействие специальной военной операции" - приняли во Владимирской области, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Автором выступила фракция "Единая Россия". Новой наградой будут поощрять граждан и организации за добровольческую (волонтерскую), благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением специальной военной операции, а также поддержкой участников и ветеранов СВО и членов их семей.

"Мы видим, как много жителей нашего региона, предпринимателей и волонтеров каждый день помогают фронту. Это люди, которые плетут сети, собирают гуманитарные грузы, помогают семьям наших бойцов, ветеранам и жителям новых территорий. Их вклад в общее дело неоценим", — подчеркнула председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что медаль "За содействие специальной военной операции" станет знаком признания и благодарности от всей области тем, кто не остался в стороне и приближает победу своим трудом, а также добрыми делами.