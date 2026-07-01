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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в начале июля в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2026
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19:07 01.07.2026
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в начале июля в Подмосковье

МЧС Подмосковья предупредило о высокой пожароопасности с первого по третье июля

© Кадр видео из соцсетейПожар в Подмосковье
Пожар в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в Подмосковье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 по 3 июля 2026 года в Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
  • Спасатели призвали граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спасители предупредили о высокой пожароопасности с 1 по 3 июля в Московской области, говорится в сообщении подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 1 по 3 июля 2026 года местами по Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Спасатели призвали граждан быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.
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