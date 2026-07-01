МЧС предупредило о высокой пожароопасности в начале июля в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 по 3 июля 2026 года в Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
- Спасатели призвали граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спасители предупредили о высокой пожароопасности с 1 по 3 июля в Московской области, говорится в сообщении подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 1 по 3 июля 2026 года местами по Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Спасатели призвали граждан быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.
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