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Украинские дроны атаковали машину МЧС в ДНР - РИА Новости, 01.07.2026
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17:13 01.07.2026
Украинские дроны атаковали машину МЧС в ДНР

МЧС ДНР: дроны ВСУ атаковали машину спасатеей в поселке Новый Свет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль МЧС ДНР
Служебный автомобиль МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служебный автомобиль МЧС ДНР . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали машину МЧС в поселке Новый Свет в ДНР.
  • Спасатели попали под повторный налет дронов по пути следования на вызов, но пострадавших и погибших нет.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали машину МЧС в поселке Новый Свет в ДНР, люди не пострадали, сообщили в МЧС республики.
"В полдень огнеборцы поселка Новый Свет выехали для ликвидации возгорания двух грузовых машин, которые подверглись ударам БПЛА. По пути следования спасатели попали под повторный налет дронов", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Добавляется, что взрывоопасный предмет попал в рукавный отсек, осколками посечены кабина и лобовое стекло. Пострадавших и погибших нет.
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