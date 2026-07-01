Украинские дроны атаковали машину МЧС в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ атаковали машину МЧС в поселке Новый Свет в ДНР.
- Спасатели попали под повторный налет дронов по пути следования на вызов, но пострадавших и погибших нет.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали машину МЧС в поселке Новый Свет в ДНР, люди не пострадали, сообщили в МЧС республики.
"В полдень огнеборцы поселка Новый Свет выехали для ликвидации возгорания двух грузовых машин, которые подверглись ударам БПЛА. По пути следования спасатели попали под повторный налет дронов", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Добавляется, что взрывоопасный предмет попал в рукавный отсек, осколками посечены кабина и лобовое стекло. Пострадавших и погибших нет.