В Крыму объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС России.
- Сигнал об опасности поступил в 09:23 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщает МЧС России.
"Ракетная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 09.23 мск. Ранее в Крыму объявлялась беспилотная опасность, а в Севастополе - воздушная тревога.
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