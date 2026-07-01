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Сливочное масло в России подешевело на четверть за год - РИА Новости, 01.07.2026
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01:45 01.07.2026 (обновлено: 10:07 01.07.2026)
Сливочное масло в России подешевело на четверть за год

В России за год снизились цены на сливочное масло и молоко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговых сетях России снизились цены на сливочное масло и молоко.
  • Сливочное масло подешевело на 24,5% до 666,5 рублей за килограмм, а молоко — на 5,2% до 64,7 рублей за литр.
  • Снижение цен связано с ростом производства товарного молока в стране более чем на 2%.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В торговых сетях России снижаются цены на молочные продукты, так, сливочное масло подешевело на четверть за год - до 667 рублей за килограмм, молоко - на 5%, до 65 рублей за литр, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В крупных торговых сетях цены на сливочное масло и молоко снижаются. Сливочное масло "первой цены" в торговых сетях подешевело за год на 24,5% - до 666,5 рублей за килограмм. Минимальная цена на молоко жирностью не ниже 2,5% снизилась за год на 5,2% - до 64,7 рублей за литр", - сказал он.
Богданов объяснил снижение цен тем, что производство товарного молока в стране в 2025 году выросло более чем на 2%, и рост предложения поддерживает доступные цены в магазинах.
"Молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, поэтому торговые сети держат на него минимальную наценку и дополнительно инвестируют в поддержание категории", - пояснил председатель АКОРТ.
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