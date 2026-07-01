Сливочное масло в России подешевело на четверть за год

Краткий пересказ от РИА ИИ В торговых сетях России снизились цены на сливочное масло и молоко.

Сливочное масло подешевело на 24,5% до 666,5 рублей за килограмм, а молоко — на 5,2% до 64,7 рублей за литр.

Снижение цен связано с ростом производства товарного молока в стране более чем на 2%.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В торговых сетях России снижаются цены на молочные продукты, так, сливочное масло подешевело на четверть за год - до 667 рублей за килограмм, молоко - на 5%, до 65 рублей за литр, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"В крупных торговых сетях цены на сливочное масло и молоко снижаются. Сливочное масло "первой цены" в торговых сетях подешевело за год на 24,5% - до 666,5 рублей за килограмм. Минимальная цена на молоко жирностью не ниже 2,5% снизилась за год на 5,2% - до 64,7 рублей за литр", - сказал он.

Богданов объяснил снижение цен тем, что производство товарного молока в стране в 2025 году выросло более чем на 2%, и рост предложения поддерживает доступные цены в магазинах.