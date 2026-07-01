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В России с 1 июля стартует маркировка шоколада и жвачки - РИА Новости, 01.07.2026
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01:07 01.07.2026
В России с 1 июля стартует маркировка шоколада и жвачки

В России стартует маркировка шоколадных изделий, драже и жевательной резинки

© Фото : Аккаунт ПО "КОНТИ" в FacebookКонфеты
Конфеты - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России начинается обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак».
  • С 1 июля также стартует передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии.
  • Вводится новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки стартует в России с 1 июля, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"С 1 июля 2026 года в системе маркировки "Честный знак" вступает в силу ряд важных изменений. Главное нововведение июля касается кондитерской отрасли. С 1 июля обязательная маркировка распространяется на новые категории сладостей – шоколадные изделия (в том числе шоколадные плитки), драже, карамель и жевательную резинку", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с 1 июля стартует передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства, средства для ухода за волосами и бритья и косметическую продукцию, пояснили в ЦРПТ.
Также вступает в силу новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты, которые используются в строительстве, промышленности, аварийно-спасательных службах и других профессиональных сферах. В эту категорию входят профессиональная, производственная и огнестойкая одежда, защитные перчатки, каски, шлемы, спасательные жилеты, пояса и ремни.
"С 1 июля вступает в силу следующий этап маркировки товаров легкой промышленности, относящихся к четвертой волне расширения – она стартовала 1 марта 2026 года. Теперь таможенные органы не будут выпускать в оборот товары из четвертой волны, приобретенные до 1 марта 2026 года, без кодов маркировки", - объяснили в пресс-службе ЦРПТ.
Отмечается, что это позволит обеспечить прослеживаемость ввозимого товара и станет дополнительным барьером для нелегальной продукции на рынке.
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