В России с 1 июля стартует маркировка шоколада и жвачки

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года в России начинается обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак».

С 1 июля также стартует передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии.

Вводится новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки стартует в России с 1 июля, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

"С 1 июля 2026 года в системе маркировки "Честный знак" вступает в силу ряд важных изменений. Главное нововведение июля касается кондитерской отрасли. С 1 июля обязательная маркировка распространяется на новые категории сладостей – шоколадные изделия (в том числе шоколадные плитки), драже, карамель и жевательную резинку", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июля стартует передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства, средства для ухода за волосами и бритья и косметическую продукцию, пояснили в ЦРПТ.

Также вступает в силу новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты, которые используются в строительстве, промышленности, аварийно-спасательных службах и других профессиональных сферах. В эту категорию входят профессиональная, производственная и огнестойкая одежда, защитные перчатки, каски, шлемы, спасательные жилеты, пояса и ремни.

"С 1 июля вступает в силу следующий этап маркировки товаров легкой промышленности, относящихся к четвертой волне расширения – она стартовала 1 марта 2026 года. Теперь таможенные органы не будут выпускать в оборот товары из четвертой волны, приобретенные до 1 марта 2026 года, без кодов маркировки", - объяснили в пресс-службе ЦРПТ.