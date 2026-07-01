Уганда зафиксировала случай смерти от вируса Марбург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уганде зафиксирован случай смерти от лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, в округе Кьегегва на западе страны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уганда зафиксировала случай смерти от лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, на западе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).
"Медицинские власти Уганды подтвердили изолированный случай заболевания, вызываемого вирусом Марбург… случай был зафиксирован в округе Кьегегва на западе Уганды, где скончался ребенок возрастом 1,5 года", - пишет агентство.
Случай этой опасной лихорадки был выявлен в ходе отслеживания возможных случаев Эболы в стране.
Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили агентству Рейтер, что знают о выявлении одного случая лихорадки Марбург в Уганде.
Представитель Africa CDC подчеркнул, что действующих случаев лихорадки Марбург в стране нет, а у лиц, контактировавших с умершим ребенком, симптомы болезни пока не развились.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением и высокой летальностью. Для нее типичны геморрагический синдром, поражение печени, желудочно‑кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши. Заражение человека возможно при контакте с инфицированными летучими мышами, а также при тесных контактах с больными людьми или их биологическими жидкостями.