Уганда зафиксировала случай смерти от вируса Марбург

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уганде зафиксирован случай смерти от лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, в округе Кьегегва на западе страны.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уганда зафиксировала случай смерти от лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, на западе страны, передает агентство Уганда зафиксировала случай смерти от лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, на западе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

"Медицинские власти Уганды подтвердили изолированный случай заболевания, вызываемого вирусом Марбург… случай был зафиксирован в округе Кьегегва на западе Уганды, где скончался ребенок возрастом 1,5 года", - пишет агентство.

Случай этой опасной лихорадки был выявлен в ходе отслеживания возможных случаев Эболы в стране.

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили агентству Рейтер, что знают о выявлении одного случая лихорадки Марбург в Уганде.

Представитель Africa CDC подчеркнул, что действующих случаев лихорадки Марбург в стране нет, а у лиц, контактировавших с умершим ребенком, симптомы болезни пока не развились.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.