Макрон снова появился на публике в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках.
- Макрон носит солнцезащитные очки из-за проблемы с глазом.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках - в этот раз французский лидер надел их на встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру, который прибыл в Париж.
На кадрах, распространенных французскими СМИ, видно, как Макрон в "авиаторах" приветствует своего португальского коллегу во дворе Елисейского дворца.
Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".
В мае прошлого года лидер Франции с супругой Брижит Макрон прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.