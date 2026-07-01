Макрон снова появился на публике в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках.

Макрон носит солнцезащитные очки из-за проблемы с глазом.

ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках - в этот раз французский лидер надел их на встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру, который прибыл в Париж.

В понедельник Макрон принял в Елисейском дворце султана Омана Хейсама бен Тарика, а во вторник выступил на Всемирном конгрессе против смертной казни. В обоих случаях президент был в солнцезащитных очках из-за "проблемы с глазом".

На кадрах, распространенных французскими СМИ, видно, как Макрон в "авиаторах" приветствует своего португальского коллегу во дворе Елисейского дворца.

Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".