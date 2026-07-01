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Макрон снова появился на публике в темных очках - РИА Новости, 01.07.2026
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16:25 01.07.2026 (обновлено: 16:31 01.07.2026)
Макрон снова появился на публике в темных очках

Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках

© REUTERS / Abdul SaboorПрезидент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже. 1 июля 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках.
  • Макрон носит солнцезащитные очки из-за проблемы с глазом.
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий день подряд появляется на публике в темных очках - в этот раз французский лидер надел их на встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру, который прибыл в Париж.
В понедельник Макрон принял в Елисейском дворце султана Омана Хейсама бен Тарика, а во вторник выступил на Всемирном конгрессе против смертной казни. В обоих случаях президент был в солнцезащитных очках из-за "проблемы с глазом".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
США больше не являются нейтральным посредником по Украине, заявил Макрон
25 июня, 23:01
На кадрах, распространенных французскими СМИ, видно, как Макрон в "авиаторах" приветствует своего португальского коллегу во дворе Елисейского дворца.
Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".
В мае прошлого года лидер Франции с супругой Брижит Макрон прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, заявил Макрон
19 июня, 18:01
 
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