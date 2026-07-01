Лукашенко помиловал 32 человека

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал в преддверии Дня Независимости Белоруссии 32 человека, 28 из них были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь (отмечается 3 июля – ред.) помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

"Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям", - говорится в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что "все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь".