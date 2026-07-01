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Лукашенко помиловал 32 человека - РИА Новости, 01.07.2026
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13:17 01.07.2026 (обновлено: 13:27 01.07.2026)
Лукашенко помиловал 32 человека

Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня Независимости Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь.
  • 28 из помилованных были осуждены за преступления экстремистской направленности.
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал в преддверии Дня Независимости Белоруссии 32 человека, 28 из них были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь (отмечается 3 июля – ред.) помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
"Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям", - говорится в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что "все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь".
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