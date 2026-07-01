На Украине мобилизованного 18 суток держали в военкомате с травмами

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о мужчине, которого держали 18 суток в военкомате Николаева со сломанными ребрами.

Травмы мужчина получил во время насильственной мобилизации.

Несмотря на травмы, пострадавший был признан здоровым и годным к службе.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мобилизованного мужчину в украинском Николаеве держали 18 суток в военкомате со сломанными ребрами, травмы были получены во время насильственной мобилизации, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга.

По словам Лубинца , из Николаева была получена информация о задержании и жестоком избиении гражданина Украины. Во время мониторингового визита в николаевский военкомат, был обнаружен мужчина, который находился в помещении 18 суток со сломанными ребрами. Как сообщил Лубинец, ребра мужчине сломали во время силовой мобилизации. При проведении проверки оказалось, что пострадавший, несмотря на травмы, признан здоровым и годным к службе.

"На наш вопрос, как он может находиться до сих пор в этом помещении, а не отбыл в распоряжение в свою воинскую часть, мы получили ответ, что (они – ред.) ждали, пока (у мужчины – ред.) ребра срастутся… И это при том, что на руках были документы ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), что он был полностью здоров, пригоден к несению военной службы", - рассказал Лубинец.

Также Лубинец сообщил о выявленном в Тернополе случае силовой мобилизации уже демобилизованного ветерана ВСУ, которого принудительно удерживали в военкомате. По словам Лубинца, нет ни одного региона Украины, где в ходе проверок не были выявлены нарушения прав человека при мобилизации.