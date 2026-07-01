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На Украине мобилизованного 18 суток держали в военкомате с травмами - РИА Новости, 01.07.2026
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13:52 01.07.2026
На Украине мобилизованного 18 суток держали в военкомате с травмами

Лубинец: мобилизованного на Украине держали 18 суток со сломанными ребрами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о мужчине, которого держали 18 суток в военкомате Николаева со сломанными ребрами.
  • Травмы мужчина получил во время насильственной мобилизации.
  • Несмотря на травмы, пострадавший был признан здоровым и годным к службе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мобилизованного мужчину в украинском Николаеве держали 18 суток в военкомате со сломанными ребрами, травмы были получены во время насильственной мобилизации, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга.
По словам Лубинца, из Николаева была получена информация о задержании и жестоком избиении гражданина Украины. Во время мониторингового визита в николаевский военкомат, был обнаружен мужчина, который находился в помещении 18 суток со сломанными ребрами. Как сообщил Лубинец, ребра мужчине сломали во время силовой мобилизации. При проведении проверки оказалось, что пострадавший, несмотря на травмы, признан здоровым и годным к службе.
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"На наш вопрос, как он может находиться до сих пор в этом помещении, а не отбыл в распоряжение в свою воинскую часть, мы получили ответ, что (они – ред.) ждали, пока (у мужчины – ред.) ребра срастутся… И это при том, что на руках были документы ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), что он был полностью здоров, пригоден к несению военной службы", - рассказал Лубинец.
Также Лубинец сообщил о выявленном в Тернополе случае силовой мобилизации уже демобилизованного ветерана ВСУ, которого принудительно удерживали в военкомате. По словам Лубинца, нет ни одного региона Украины, где в ходе проверок не были выявлены нарушения прав человека при мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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