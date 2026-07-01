В подмосковных Люберцах восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение ресурсоснабжающих объектов в Люберцах восстановлено.
- Специалисты работают над подключением домов после технологического сбоя на подстанции «Красково».
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение ресурсоснабжающих объектов в подмосковных Люберцах после сбоя, сообщили в местной администрации.
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"Электроснабжение ресурсоснабжающих объектов в округе восстановлено, специалисты "Россетей" работают над подключением домов", — говорится в Telegram-канале администрации.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в свою очередь уточнил, что причиной инцидента стал технологический сбой на подстанции "Красково".
Ранее местные власти сообщали об отключениях электроэнергии в разных частях Люберец, а также в Томилино и части Дзержинского. Позднее специалисты начали подключать к электроэнергии Дзержинский, а также дома и ряд объектов в Люберцах.
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