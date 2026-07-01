В подмосковных Люберцах восстановили электроснабжение

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение ресурсоснабжающих объектов в подмосковных Люберцах после сбоя, сообщили в местной администрации.

"Электроснабжение ресурсоснабжающих объектов в округе восстановлено, специалисты "Россетей" работают над подключением домов", — говорится в Telegram-канале администрации.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в свою очередь уточнил, что причиной инцидента стал технологический сбой на подстанции "Красково".