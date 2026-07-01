В Ливане со второго марта из-за атак Израиля погибли 4279 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате израильских атак по Ливану с 2 марта достигло 4297 человек, ранения получили 12196 человек.
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак по Ливану с 2 марта достигло 4297 человек, ранения получили 12196 человек, сообщил центр экстренных операций минздрава Ливана.
"Общее число жертв агрессии со 2 марта по 1 июля достигло 4297 погибших и 12196 раненых", - говорится в заявлении центра экстренных операций при министерстве здравоохранения Ливана.
США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение
26 июня, 20:47
Согласно данным ведомства, опубликованным днем ранее, с 2 марта по 30 июня в результате атак погибли 4278 человек, число раненых составляло 12196. Таким образом, за сутки число погибших увеличилось на 19 человек, количество раненых не изменилось.
Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
На юге Ливана спасательные бригады, пользуясь затишьем на фоне достигнутых договоренностей, продолжают поисковые работы в разрушенных населенных пунктах. По данным местных служб, под завалами продолжают находить тела погибших в ходе активной фазы конфликта.