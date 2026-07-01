Краткий пересказ от РИА ИИ Командир 37-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Узор сообщил, что окопы и траншеи вокруг Красного Лимана не используются ВСУ и служат для отвлечения внимания.

Противник создает «киллзоны» за Красным Лиманом, минируя территорию и оставляя несколько троп для доступа в город украинских военнослужащих.

Украинская пехота избегает стрелковых боев и сидит по подвалам, а наземные робототехнические комплексы, используемые для подвоза ресурсов, обнаруживаются и уничтожаются российскими бойцами.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Окопы и траншеи вокруг Красного Лимана не используются ВСУ, они для отвлечения внимания, сообщил командир 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Узор.

"То, что вокруг Лимана, то, что накопано, практика показала, это противником не используется никак, это просто отвлекающие траншеи и окопы. По крайней мере, моя зона ответственности постоянно под контролем идет", - приводит слова Узора Минобороны РФ

При этом, по его словам, противник создает так называемые "киллзоны" за Красным Лиманом - затягивает местность "всевозможными колючками", минирует и оставляет для доступа в город украинских военнослужащих две-три тропы.

Узор рассказал, что пленные украинские боевики признаются, что у них упадок сил, а воевать никто не хочет.

Командир полка отметил, что выраженного присутствия ВСУ на территории Красного Лимана нет, украинская пехота сидит по подвалам и избегает стрелковых боев.