Лавров 3 июля встретится с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров 3 июля проведет в Москве встречу с Каролин Родригес-Биркетт.
- Каролин Родригес-Биркетт — кандидат на пост генсека ООН из Гайаны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 июля проведет в Москве встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны Каролин Родригес-Биркетт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Третьего июля глава внешнеполитического ведомства РФСергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Гайаны, постоянным представителем при ООН в Нью-Йорке Каролин Родригес-Биркетт в контексте ее выдвижения на должность главы Всемирной организации", - сказала Захарова на брифинге.