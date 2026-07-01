Рейтинг@Mail.ru
Лавров 3 июля встретится с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 01.07.2026 (обновлено: 15:28 01.07.2026)
Лавров 3 июля встретится с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Лавров 3 июля встретится с кандидатом на пост генсека ООН Родригес-Биркетт

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров 3 июля проведет в Москве встречу с Каролин Родригес-Биркетт.
  • Каролин Родригес-Биркетт — кандидат на пост генсека ООН из Гайаны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 июля проведет в Москве встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны Каролин Родригес-Биркетт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Третьего июля глава внешнеполитического ведомства РФСергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Гайаны, постоянным представителем при ООН в Нью-Йорке Каролин Родригес-Биркетт в контексте ее выдвижения на должность главы Всемирной организации", - сказала Захарова на брифинге.

Место трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
МИД: Россия не получила ответа ООН на обращение по удару по Старобельску
Вчера, 08:06
 
ГайанаРоссияООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала