Лавров 3 июля встретится с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

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"Третьего июля глава внешнеполитического ведомства РФСергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Гайаны, постоянным представителем при ООН в Нью-Йорке Каролин Родригес-Биркетт в контексте ее выдвижения на должность главы Всемирной организации", - сказала Захарова на брифинге.