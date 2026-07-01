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Глава МККК встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой, сообщил Лавров - РИА Новости, 01.07.2026
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12:44 01.07.2026 (обновлено: 12:55 01.07.2026)
Глава МККК встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой, сообщил Лавров

Лавров: Сполярич встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с представителями российских государственных структур, включая уполномоченных при президенте России по правам ребенка и по правам человека, а также представителей Минобороны.
  • На встречах будет обсуждаться взаимодействие по гуманитарным вопросам, включая положение пленных и обмен пленными.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ, обсудят в том числе обмен пленными.
"Конкретные аспекты нашего взаимодействия с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, обмен пленными, будет обсуждаться не только здесь сегодня, но и в ходе ваших встреч в министерстве обороны, с уполномоченным РФ по правам человека и с уполномоченным по правам ребенка", - сказал Лавров в ходе переговоров со Сполярич.
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