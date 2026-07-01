Глава МККК встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой, сообщил Лавров

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ, обсудят в том числе обмен пленными.