Глава МККК встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой, сообщил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с представителями российских государственных структур, включая уполномоченных при президенте России по правам ребенка и по правам человека, а также представителей Минобороны.
- На встречах будет обсуждаться взаимодействие по гуманитарным вопросам, включая положение пленных и обмен пленными.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ, обсудят в том числе обмен пленными.
"Конкретные аспекты нашего взаимодействия с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, обмен пленными, будет обсуждаться не только здесь сегодня, но и в ходе ваших встреч в министерстве обороны, с уполномоченным РФ по правам человека и с уполномоченным по правам ребенка", - сказал Лавров в ходе переговоров со Сполярич.