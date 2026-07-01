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Запад пытается обелить киевский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 01.07.2026
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12:41 01.07.2026 (обновлено: 12:57 01.07.2026)
Запад пытается обелить киевский режим, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается обелить киевский режим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается обелить киевский режим.
  • По его словам, киевский режим ежедневно совершает грубые нарушения гуманитарного права и преступления против человечности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запад пытается обелить киевский режим, ежедневно совершающий преступления против человечности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти попытки особенно наглядно проявляются в связи с кризисом на Украине, где западные страны стараются, всячески пытаются обелить, выгородить киевский режим, который совершает ежедневно грубые нарушения гуманитарного права и преступления против человечности", - сказал он на переговорах с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
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