Запад пытается обелить киевский режим, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается обелить киевский режим.
- По его словам, киевский режим ежедневно совершает грубые нарушения гуманитарного права и преступления против человечности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запад пытается обелить киевский режим, ежедневно совершающий преступления против человечности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти попытки особенно наглядно проявляются в связи с кризисом на Украине, где западные страны стараются, всячески пытаются обелить, выгородить киевский режим, который совершает ежедневно грубые нарушения гуманитарного права и преступления против человечности", - сказал он на переговорах с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
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